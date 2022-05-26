ООН: Мировых запасов пшеницы осталось на два месяца – окончание конфликта на Украине не спасёт

Запасов пшеницы в мире осталось на 10 недель. Об этом в ООН заявила приглашенный эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер – генеральный директор аналитической компании Gro Intelligence, работающей в сфере сельского хозяйства.
Запасов пшеницы в мире осталось на 10 недель. Об этом в ООН заявила приглашенный эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер – генеральный директор аналитической компании Gro Intelligence, работающей в сфере сельского хозяйства.
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