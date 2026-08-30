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Москвичи Паша и Тома уже дошли до Иркутска в ходе пешего похода во Владивосток

Москвичи Паша и Тома уже дошли до Иркутска в ходе пешего похода во Владивосток

Участники необычного пешего марафона Павел и Тамара, отправившиеся из столицы на Дальний Восток, успешно достигли Иркутска.

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