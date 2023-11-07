Антонов: попытки США говорить с РФ с позиции силы обречены на провал

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com Никакой стабилизации отношений России и США не может быть, пока Вашингтон пытается разговаривать с позиции силы, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
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