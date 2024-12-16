Крушение танкеров в Керчи: раскрыты детали спасательной операции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. К операции по спасению членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, привлекалась авиация МЧС России, силы Морского спасательного координационного центра и Минобороны РФ.
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