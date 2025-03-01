«Раскатывают» всех. В Приморье проходят профилактические мероприятия

На территории Артемовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции реализуют профилактическое мероприятие под названием «Тонировка», которое направлено на устранение с дорог автомобилей, стекла которых не соответствуют установленным требованиям по светопропусканию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии