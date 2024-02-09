Овечкин забросил шайбу «Флориде» в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 61 гола

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 8 февраля сократил до 61 шайб отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив свою 833-ю шайбу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии