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Леклер и Бинотто не разговаривают с июля (L’Équipe)

Отношения между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и его боссом Маттиа Бинотто уже несколько месяцев нельзя назвать идеальными.

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