Иран и ЕАЭС запускают свободную торговлю, усиливая экономические связи

Выполнение соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС увеличит объем торгово-экономического сотрудничества Тегерана со странами союза, заявил Исмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.
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