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Иркутск Сегодня

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Игорь Кобзев проверил ремонт библиотеки в Нижнеудинске: на обновление выделено 72,2 млн рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил Межпоселенческую центральную библиотеку Нижнеудинска, где идёт капитальный ремонт по национальному проекту «Семья».

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