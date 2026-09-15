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Регионы России

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Премьер Грузии намерен пресечь антирассийские настроения на ранней стадии

Премьер Грузии намерен пресечь антирассийские настроения на ранней стадии

Кобахидзе подчеркнул, что такое явление, как русофобия, является формой ксенофобии и не характерно для грузинского общества, которое исторически славится своим гостеприимством и толерантностью к иностранцам.

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