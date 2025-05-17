Мирошник: Россия и Украина могут обсудить прекращение огня в ходе следующего раунда переговоров

Об этом посол по особым поручениям МИДа РФ заявил в эфире телеканала «Соловьев Live». «Следующая стадия как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов — каким образом может [начаться] режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — его слова приводит ТАСС.