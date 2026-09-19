Animals Щенок показался неожиданно, когда мальчик уже потерял всякую надежду. Рыжий малыш вылез из-под какой-то груды досок и, весело повизгивая, кинулся к Косте.
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А директор злыдень.
Да, повезло Косте с родителями!!!!!И сестрёнка появилась, маленькая и смешная!!!И щеночек Мишка стал жить у него!!!!