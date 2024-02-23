Страна и люди
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Страна и люди

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МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско.  После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.

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Комментарии
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Татьяна Ермолова
МОК и спорт не совместимы! Там нет спорта и уже давно, там нет соревнующихся, но зато там есть многоцветие гендеров и извраденцев! Поздравляю Баха с прибабахом!
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15 час.
Юрий Николаев
Хе хе хе. Гляньте как баха прибабахнуло! О как штырит и плющит от зла! Бабах! Смотри собственные грибищи не откуси, а то шлёпать нечем будет! Фашистское, тупое отродье!!!
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1 час.

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