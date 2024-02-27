NYT: Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС о заложниках Израиль пошел на уступку в переговорах с исламистской группировкой ХАМАС о заложниках, так как рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на свободу некоторых заложников в секторе Газа.