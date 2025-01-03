Почему магматический плюм навряд ли уничтожит человечество

Из недр нашей планеты стремительно поднимается к поверхности горячий магматический плюм. В Западной Сибири просыпаются грязевые горячие вулканы, закипают колодцы в деревнях, датчики геофизиков сходят с ума.
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