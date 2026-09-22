CME добавит фьючерсы на Bitcoin Cash и Uniswap

CME Group планирует запустить фьючерсы на Bitcoin Cash (BCH) и Uniswap (UNI) 19 октября при условии одобрения регулятором, тем самым расширяя ассортимент криптодеривативов, привязанных к отдельным активам.
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