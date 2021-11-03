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В России создали устройство, проверяющее QR-коды о вакцинации против COVID-19

В России создали устройство, проверяющее QR-коды о вакцинации против COVID-19

Российские специалисты разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших новой коронавирусной инфекцией, которое работает на базе искусственного интеллекта.

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