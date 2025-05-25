Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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