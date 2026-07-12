Водопад Анхель: 978 метров падения и история одного пилота

Среди природных чудес планеты одно занимает особое место — водопад Анхель. Это не просто красивый пейзаж, а настоящий рекордсмен: его высота достигает 978 метров, что делает его самым высоким водопадом на Земле.
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