Месяц будет прекрасным: прогноз для Козерогов на декабрь от астролога

Наконец получится оправиться от навалившихся трудностейПо-особенному благоприятный период в декабре будет у Козерогов – месяц окажется без преувеличений прекрасным, утверждает астролог Дмитрий Шимко в прогнозе для "Утро.
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