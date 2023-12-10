В Маймаксе открыли пешеходную ледовую переправу

Работать переправа между посёлками 22-го и 23-го лесозаводов начала накануне — это 19-я действующая переправа в регионеЗаседание комиссии, которая пришла к выводу — переправа обустроена и безопасна для пешеходов, состоялось девятого декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии