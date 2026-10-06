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Сборная ДР Конго сыграла на ЧМ-2026, нарушив регламент ФИФА

Сборная ДР Конго сыграла на ЧМ-2026, нарушив регламент ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) оказалась в центре скандала после того, как стало известно о допуске сборной ДР Конго на чемпионат мира 2026 года несмотря на нарушение правил задействования вратаря Лионеля Мпаси в квалификации.

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