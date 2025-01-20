Невезение или жадность?

За месяц, прошедший с момента крушения танкеров с мазутом в Черном море, в фокус информационной повестки вокруг этой драмы попадали преимущественно волонтеры, ринувшиеся на очистку загаженных пляжей, и спасение пострадавших птиц, и в самые последние дни, когда инцидент с большим опозданием получил статус ЧС федерального масштаба, — организованные усилия соответствующих служб по купированию аварии.
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