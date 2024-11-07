Врач Морозов: существует восемь рабочих способов не переедать

Существует восемь эффективных методов борьбы с перееданием. Например, можно выпивать стакан воды до приема пищи, попробовать кето-диету, осознанное питание или метод интервального голодания, также можно принимать добавки хрома для снижения чувства голода, начинать прием пищи с овощей, применять ароматы мяты и лаванды для подавления голода, выбирать темную посуду.