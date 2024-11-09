❗️⚡️Мариуполь! ЗРПК "Панцирь-С1" выполнил успешный перехват дрона-"камикадзе" ВСУ. Обнуление произошло на удалении до 10 км.
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❗️⚡️Мариуполь! ЗРПК "Панцирь-С1" выполнил успешный перехват дрона-"камикадзе" ВСУ. Обнуление произошло на удалении до 10 км.