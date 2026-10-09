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Небензя назвал Европу главным спонсором продолжения конфликта на Украине

Небензя назвал Европу главным спонсором продолжения конфликта на Украине

Европейские лидеры заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и готовят население к столкновению с Россией в ближайшие годы.

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