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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Бенавидес: «За месяц до боя с Гвоздиком я порвал связки на руке и получил рассечение. Но все равно доминировал»

«Где-то месяц назад я получил травму: рассечение под глазом и разрыв связки на руке. Но я решил, что пойду до конца.

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