Просто добавь кислоты: в борьбе с облысением поможет специя, которая есть на кухне у каждого

Сперва, впрочем, эффективность нового средства предстоит проверить на мышах В поисках новых эффективных и безопасных способов стимулировать восстановление волос, выпавших в результате алопеции (патологического облысения), японские ученые обратили внимание на коричную кислоту — нетоксичное биологически активное вещество, содержащееся в некоторых растениях, включая корицу.