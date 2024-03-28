Просто добавь кислоты: в борьбе с облысением поможет специя, которая есть на кухне у каждого

Сперва, впрочем, эффективность нового средства предстоит проверить на мышах В поисках новых эффективных и безопасных способов стимулировать восстановление волос, выпавших в результате алопеции (патологического облысения), японские ученые обратили внимание на коричную кислоту — нетоксичное биологически активное вещество, содержащееся в некоторых растениях, включая корицу.
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