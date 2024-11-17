smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Мигранты хотят толпами... И творят что попало...Подмосковье мигра...
  • лина любимцева
    Действительно... ЧЕГО УЖ ТАМ, с чего НЕРВНИЧАТЬ?!... НО.... Закономерный вопрос: этот беспилотник что, с территории У...Атака беспилотник...
  • лина любимцева
    На сучку Бербок нужно напялить смирительную рубашку - ОТ  БЕШЕНСТВА!!.. Она собирается дать дальнобойные ракеты Украи...В ФРГ могут снова...

Трамп может аннулировать решение Байдена об ударах вглубь России

Трамп может аннулировать решение Байдена об ударах вглубь России

Решение уходящего американского лидера Джо Байдена о разрешении Киеву наносить удары американским оружием вглубь России может пересмотреть избранный президент США Дональд Трамп, 17 ноября сообщает ТАСС со сстылкой на представителя переходной команды Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх