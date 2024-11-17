Трамп может аннулировать решение Байдена об ударах вглубь России

Решение уходящего американского лидера Джо Байдена о разрешении Киеву наносить удары американским оружием вглубь России может пересмотреть избранный президент США Дональд Трамп, 17 ноября сообщает ТАСС со сстылкой на представителя переходной команды Трампа.
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