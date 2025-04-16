«Я в шоке от пропаганды шариата в Москве»: заложница теракта в Буденовске попыталась снять никаб с мусульманки, но была избита мигрантом

Андрей Павлов

"Скоро ОПГ-диаспоры будут заседать в правительстве и Кремле..." Конечно будут. Вы в курсе, что в одном из заседаний ДУМ рассматривался вопрос о создании партии мигрантов? И ведь создадут. Дума даст добро. А вот если "Русская община" попробует создать прорусскую партию, то фиг. Потому что экстремизм. Как и создание условной партии "Ветераны СВО". За них проголосуют все в народе, а оно думе надо?