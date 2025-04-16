БлокнотРУ Экс-журналист, жертва теракта в Буденовске попыталась снять никаб с мусульманки в московском метро.
«Я в шоке от пропаганды шариата в Москве»: заложница теракта в Буденовске попыталась снять никаб с мусульманки, но была избита мигрантом
Комментарии
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Геннадий Сытник
Вафельку захлопни, везунчик. Будет и на твоей улице праздник.
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3 час.
Андрей Павлов
"Скоро ОПГ-диаспоры будут заседать в правительстве и Кремле..." Конечно будут. Вы в курсе, что в одном из заседаний ДУМ рассматривался вопрос о создании партии мигрантов? И ведь создадут. Дума даст добро. А вот если "Русская община" попробует создать прорусскую партию, то фиг. Потому что экстремизм. Как и создание условной партии "Ветераны СВО". За них проголосуют все в народе, а оно думе надо?
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2 час.
Юрий Белов
Надо лишить гражданства и позабирать паспорта у въехавших за последние лет 20 КавказоАзиатов . Потому , что 99,9% - КУПЛЕННЫЕ ! Выслать всех по домам - и забыть , как страшный сон !
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1 час.
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