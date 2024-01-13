Экран 3,2К 165 Гц, 24-ядерный Core i9-14900HX и GeForce RTX 4070 Laptop в белоснежном корпусе. Lenovo показала «красивый игровой ноутбук» Legion Y9000X нового поколения

Lenovo продолжает раскрывать подробности об игровых ноутбуках Legion нового поколения. На этот раз компания показала Legion Y9000X в открытом и закрытом состояниях: ноутбук выполнен в белом цвете под названием Ice White.
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