Назначены выплаты для ветеранов, летчиков и шахтеров: кто получит деньги в мае

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. С мая 2025 года в России начинают действовать новые меры поддержки для ряда категорий граждан, чья профессиональная деятельность или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные выплаты.
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