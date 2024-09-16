Низким ценам на билет помахали крылом

По данным Минтранса, средняя стоимость перелета по России в салоне самолета экономического класса выросла на 20 процентов, при этом россияне стали чаще летать (на 6 процентов) по сравнению с прошлогодними показателями.
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