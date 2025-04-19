Главный редактор РИА Верхневолжье расскажет об «Азбуке» Бенуа в Тверском императорском дворце

26 апреля в 14:00 Тверская областная картинная галерея приглашает на лекцию главного редактора медиахолдинга РИА Верхневолжье, коллекционера редких изданий Юлии Овсянниковой «“Собрание очаровательных картинок…”.
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