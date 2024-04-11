Знай наших 🔥 Афанасьева Виктория, воспитанница Новоаннинского Центра помощи детям приняла участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля - конкурса "Хрустальные звездочки".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Знай наших 🔥 Афанасьева Виктория, воспитанница Новоаннинского Центра помощи детям приняла участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля - конкурса "Хрустальные звездочки".