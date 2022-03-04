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Sony и Honda объединятся для разработки и продажи электромобилей

Sony и Honda объединятся для разработки и продажи электромобилей

Японские компании Sony и Honda Motor завершили эту рабочую неделю совместным заявлением, в котором сказано, что они объединятся для разработки и продажи аккумуляторных электромобилей.

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