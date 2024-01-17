Found Season 1 Episode 13 Review: Missing While Forgotten

The happy family Gabi formed with M&A is in shambles! The truth will set you free, but first, it will piss you off, and Gabi's team was pissed after her confession at the end of Found Season 1 Episode 13.
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