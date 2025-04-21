Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +19°, небольшой дождь• Севастополь: +14°, облачно• Ялта: +13°, небольшой дождь• Алушта: +14°, небольшой дождь• Евпатория: +15°, небольшой дождь• Саки: +16°, облачно• Бахчисарай: +18°, облачно• Джанкой: +18°, небольшой дождь• Судак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии