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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукуян назначенна матч «Зенита» и «Краснодара» за Суперкубок. Москалев будет отвечать за ВАР

Кукуян назначенна матч «Зенита» и «Краснодара» за Суперкубок. Москалев будет отвечать за ВАР

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в Волгограде в субботу, 13 июля. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.

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