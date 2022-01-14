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Порошенко потребовал от Ахметова «распиарить» возвращение в Украину – в обмен за помощь в схеме «Роттердам+»

Порошенко потребовал от Ахметова «распиарить» возвращение в Украину – в обмен за помощь в схеме «Роттердам+»

Почти месяц Петр Порошенко держался на дальнем расстоянии от повестки в суд, но 17 января возвращается в страну.

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