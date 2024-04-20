F-16 не взлетят: ВКС ударили по украинскому аэродрому, много пилотов убито

Олег Самойлов

Народ! Вот кто помнит, ЧТО Наш сказал некоторое время назад? Собьём ВСЁ! Мало того, если будут пытаться летать с территории СОПРЕДЕЛЬНЫХ недостранешек, то и ТЕМ достанется по полной программе! А Наш к своим словам относится абсолютно серьезно, воздух сотрясать НЕ станет!