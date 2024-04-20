Русская армия в очередной раз доказала, что западное вооружение не даст Украине победы над Россией.
F-16 не взлетят: ВКС ударили по украинскому аэродрому, много пилотов убито
Комментарии
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Юрий Золотарев
У НЕлюдей не должно быть ни единого шанса остаться в живых!
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8 час.
Олег Руднев
И это, МОГИЛИЗАЦИЯ.
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3 час.
Олег Самойлов
Народ! Вот кто помнит, ЧТО Наш сказал некоторое время назад? Собьём ВСЁ! Мало того, если будут пытаться летать с территории СОПРЕДЕЛЬНЫХ недостранешек, то и ТЕМ достанется по полной программе! А Наш к своим словам относится абсолютно серьезно, воздух сотрясать НЕ станет!
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3 час.
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