🤝 Крымские и кубинские университеты будут сотрудничать Студенты смогут обмениваться опытом через интернет-платформы.
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🤝 Крымские и кубинские университеты будут сотрудничать Студенты смогут обмениваться опытом через интернет-платформы.