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Уроки мерзкой истории

Уроки мерзкой истории

Избиение одноногого участника СВО показало две больших проблемы России.  Дмитрий Попов *** Это в песне Господь велел от зари до зари в рай пропускать десант.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Мотив простой. Городишко маленький, все друг друга знают. Не раз дела &quot;по-правильному перетирали&quot;, бакшиш определенный со своей поляны имеют. Свои же... соседи по дому, через забор. Как же сынишку школьного дружбана, с кем море самогона выпито, обидеть?? Как то так... В Забайколье и по сию пору живут ...несколько иначе, чем, даже, Владимире... Патриархальщины больше, сидельце, опять же, с тюремной идеологией... НО!!!! Каждый такой случай должен расследоваться максимально быстро, наказание быть максимально жестоким. И те, кто служат в МВД на своих полянах, просто обязаны довести до главарей всякого лихого люда, что бы всякая мразь голову с языками и лапешками попрятали голубоко-глубоко... В воизбежание...
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1 час.
ВераВерная
Спасибо, Игорь,  всегда нравится, что Вы объясняете мне очевидные вещи😀
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1 час.
Алексей Горшков
30 лет их одному учили,а сейчас такой - такой резкий поворот! Ладно ещё губернатор нормальным оказался! Всегда считал,что наши слабые места - ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА - вот таких УРОДОВ &quot;образовали&quot; и &quot;окультурили&quot; (одна тварь - УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ)! Такая мерзость не могла бы произойти не только в СССР, но и в ЛЮБОМ НОРМАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ !!! А нас,начиная с перестроечных и &quot;святых 90-х&quot; (если не с хрущёвских) лет АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ РАСТИЛИ !!! ВОТ И ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ !!!
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