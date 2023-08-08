Уроки мерзкой истории

Игорь Василевский

Мотив простой. Городишко маленький, все друг друга знают. Не раз дела "по-правильному перетирали", бакшиш определенный со своей поляны имеют. Свои же... соседи по дому, через забор. Как же сынишку школьного дружбана, с кем море самогона выпито, обидеть?? Как то так... В Забайколье и по сию пору живут ...несколько иначе, чем, даже, Владимире... Патриархальщины больше, сидельце, опять же, с тюремной идеологией... НО!!!! Каждый такой случай должен расследоваться максимально быстро, наказание быть максимально жестоким. И те, кто служат в МВД на своих полянах, просто обязаны довести до главарей всякого лихого люда, что бы всякая мразь голову с языками и лапешками попрятали голубоко-глубоко... В воизбежание...