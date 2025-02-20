Индонезия приняла поправки в закон о поддержке медной отрасли Парламент Индонезии принял новую редакцию закона о горнодобывающей промышленности.
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Индонезия приняла поправки в закон о поддержке медной отрасли Парламент Индонезии принял новую редакцию закона о горнодобывающей промышленности.
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