Польский стыд. Военные потеряли запчасть ракеты возле Белоруссии. Нашедших просят вернуть

Борис Леонтьев

Я считаю, что белорусы должны объявить, что нашедшему и передавшему белорусским пограничникам, будет выплачено вознаграждение. Поляки, продажные торгаши -уверен что за деньги точно притащат белорусам а не своим. Ну а нам, даже если в этом взрывателе нет никакого ноу-хау, польза будет политическая и пропагандистская даже от самого факта передачи.