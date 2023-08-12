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Польский стыд. Военные потеряли запчасть ракеты возле Белоруссии. Нашедших просят вернуть

Польский стыд. Военные потеряли запчасть ракеты возле Белоруссии. Нашедших просят вернуть

Не надо ха-ха. Всё серьёзно. Военные из Польши летали над границей с Белоруссией и потеряли взрыватель ракеты вертолёта.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Я считаю, что белорусы должны объявить, что нашедшему и передавшему белорусским пограничникам, будет выплачено вознаграждение. Поляки, продажные торгаши -уверен что за деньги точно притащат белорусам а не своим. Ну а нам, даже если в этом взрывателе нет никакого ноу-хау, польза будет политическая и пропагандистская даже от самого факта передачи.
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7 час.
Андрей Валерьевич
Цыганам  заплатить  за ,,,находку,,,, хорошо  !  Найдут на любой территории и  не важно где  !
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3 час.
Vladimir Zharkov
Цветмет завсегда в ходу! Так что кто бы не нашёл &quot;потеряшку&quot; - полякам её более не видать!
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1 час.

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