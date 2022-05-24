Факты Дня

2 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir
    Неужто опять в Президенты метит?????!!!!!Загадка экс-прези...
  • Иван Захава
    К концу СВО мы должны знать имена всех этих парней! Как знали не о всех, конечно, но Матросов, брат и сестра Космодем...Раненый Виктор Че...
  • СЭМЭН Иваницкий
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТ!!!!!!!!!!!!Не ждали: Беглые ...

Критическое положение украинской группировки на Донбассе: Риторика Киева меняется

Критическое положение украинской группировки на Донбассе: Риторика Киева меняется

Бравада, раздававшаяся из Киева последние дни, начинает меняться осторожным признанием надвигающейся катастрофы для ВСУ на Донбассе – в ближайшие дни Украина вслед за Мариуполем может потерять контроль над Северодонецком в Луганской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх