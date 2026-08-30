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Военное обозрение

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О способности БПЛА «отменить» надводные корабли

О способности БПЛА «отменить» надводные корабли

Материал о том, приведет ли развитие морских дронов к исчезновению надводных кораблей — авианосцев, эсминцев, фрегатов и др.

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