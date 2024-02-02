В Аргентине по запросу Украины задержали гражданина России, прилетевшего в Буэнос-Айрес на отдых

Посольство России рассказало о том, что произошло 30 января в аэропорту ЭсейсаПосольство России в Буэнос-Айресе узнало, что правоохранители Аргентины задержали русского гражданина для возможной выдачи Украине.
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