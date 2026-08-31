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Мировое обозрение

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Минобороны: ВС РФ поразили энергетику, транспорт и логистику ВСУ в 142 районах

Минобороны: ВС РФ поразили энергетику, транспорт и логистику ВСУ в 142 районах

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по логистическим центрам, задействованным в обеспечении ВСУ.

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