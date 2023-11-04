NBC: США и ЕС официально обсуждают, что Украина потеряет ради мира с Россией

Официальные лица США и Европы начали фактически открыто и настойчиво обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией ради достижения мира и полного прекращения конфликта.
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